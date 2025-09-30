Lũ cuồn cuộn ở Thanh Hóa, nước sông Lam tràn quốc lộ tại Hà Tĩnh

Lũ quét suốt một tiếng

Ngày 30/9, lãnh đạo UBND xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), trong ngày 29/9, mưa rất to kèm theo gió lớn từ rạng sáng đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao đột ngột, dẫn đến trận lũ quét trên địa bàn.

Theo vị lãnh đạo xã, lũ quét xảy ra khoảng 9h ngày 29/9, kéo dài gần một tiếng, ảnh hưởng đến nhiều thôn, bản trong khu vực.

Lũ quét đổ về xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hà Càng).

“Rất may, trước đó chúng tôi đã tổ chức sơ tán những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét nên không có thiệt hại về người”, vị lãnh đạo thông tin thêm.

Lũ quét khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 quốc lộ 217, đất đá sạt lở xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Quốc lộ đoạn qua xã Trung Hạ bị sạt lở (Ảnh: Hà Càng).

Ngoài ra, hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông và ứng trực 24/24h.

Theo thông tin nhanh từ UBND xã Trung Hạ, lũ quét đã khiến một số hộ dân bị sạt lở taluy dương, gây hư hỏng nhiều tài sản, nhà cửa; hơn 30ha diện tích lúa và ao cá bị cuốn trôi; một số công ty, nhà máy may, nhà máy chế biến lâm sản cũng bị ngập lụt.

Nước sông Lam dâng cao, quốc lộ 1A ách tắc kéo dài

Sáng 30/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát quốc lộ 1A (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết do ảnh hưởng sau bão Bualoi, nước sông Lam dâng cao gây ngập lụt, ách tắc trên quốc lộ 1A.

Vị trí ngập lụt kéo dài khoảng 2km, sâu nhất gần nửa mét, đoạn từ xã Nghi Xuân đến phường Bắc Hồng Lĩnh.

Quốc lộ 1A ngập sâu do nước sông Lam dâng cao (Ảnh: Tuấn Anh).

"Chúng tôi phối hợp với công an địa phương cắm biển cảnh báo, rào chắn hai đầu cấm tất cả phương tiện, túc trực 24/24h ngăn người dân qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn. Hiện nay mực nước vẫn tiếp tục dâng cao", Trung tá Tuấn Anh thông tin.

Cảnh sát cũng thông báo cho tất cả phương tiện di chuyển theo hướng Bắc - Nam và ngược lại phải đi theo quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh (cũ) cho đến khi có thông báo mới.

Cảnh sát đặt rào chắn, túc trực hai đầu điểm ngập lụt để ngăn phương tiện qua lại (Ảnh: Tuấn Anh).

Bão Bualoi đổ bộ vào đêm 28, ngày 29/9, Hà Tĩnh ghi nhận một trường hợp tử vong, 9 người bị thương do bão Bualoi.

Toàn tỉnh này có 42.963 nhà tốc mái, hư hỏng; gần 1.000ha hoa màu đổ ngã, 158ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; 1.151 cột điện gãy đổ, gây mất điện diện rộng.

Tại tỉnh này, giao thông nhiều nơi ách tắc do ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ, đặc biệt trên quốc lộ 8 và quốc lộ 15.