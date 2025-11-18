Ngày 18/11, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 1/9 đến nay, hệ thống camera AI đã phát hiện 5.898 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ...

Để xử lý chính xác hành vi vi phạm, lực lượng CSGT sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất dữ liệu, phân tích hình ảnh vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ mời chủ phương tiện để xác minh, làm rõ đúng tài xế vi phạm.

Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp nghi sử dụng biển số giả, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT sẽ chủ động phát hiện, xác minh và có biện pháp xử lý.

Trước đó, Phòng PC08 cũng cho biết, TPHCM hiện có 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ. Bước đầu, hệ thống này đã phát huy hiệu quả, ghi nhận các hành vi vi phạm rồi chuyển dữ liệu về trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý.

Hệ thống camera AI được lắp đặt tại các giao lộ như: Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng; Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai; Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi; Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng; Võ Thị Sáu - Pasteur; Võ Thị Sáu - Trương Định; Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông...

Lực lượng chức năng sẽ xác minh qua chủ phương tiện để gửi thông báo đến người vi phạm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài camera AI, hệ thống camera giám sát giao thông tại TPHCM đã được triển khai rộng rãi, gồm: 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 47 camera do Cục C08 đầu tư (gồm 7 camera giám sát tốc độ, 8 giám sát đèn tín hiệu, 5 giám sát dừng đỗ, đi ngược chiều, 8 nhận dạng biển số, 19 quan sát giao thông).

Bên cạnh đó, Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm Chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.