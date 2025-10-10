Camera giao thông cả nước phát hiện gần 2.500 vi phạm trong một ngày

Chiều 10/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong ngày 9/10, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (cả camera AI và camera thường) trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo C08, trong ngày 9/10, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn làm chết 18 người, bị thương 29 người.

Một lái xe máy đi ngược chiều bị camera giám sát giao thông phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Cùng thời gian trên, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 7.800 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 ô tô, hơn 1.600 xe máy, 153 phương tiện khác, tước 303 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.000 trường hợp.

Cục CSGT cho biết, trong số hơn 7.800 trường hợp vi phạm có gần 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 1.500 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 100 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 26 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe...

Ngoài ra, Cục CSGT đã xác minh, xử lý 22 trường hợp vi phạm do người dân phản ánh tới đơn vị qua mạng xã hội.

Trong ngày 9/10, công an 23/34 địa phương đã tổ chức 37 hội đồng sát hạch lái xe cho hơn 15.700 học viên, tỷ lệ đạt 64,1%.