Bão số 13 có thể sắp hình thành, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta

Chiều 1/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực phía Đông Philippines có một cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo khoảng đêm nay đến sáng 2/11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể đạt trên cấp 12.

Bão số 13 có thể hình thành trong những ngày tới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Dự báo bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khoảng đêm 6-9/11.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý hiện bão chưa hình thành và còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.