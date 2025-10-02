Hôm nay khả năng hình thành cơn bão mới, hướng vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 2/10, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong hôm nay. Bão sau đó di chuyển nhanh khoảng 20-25km/h và khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 3/10, trở thành cơn bão số 11.

Đến ngày 4/10, bão hoạt động trên Biển Đông với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 11 khả năng hình thành hôm nay (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta.