Bão Kalmaegi rất mạnh, có thể gây mưa dông lớn vùng Quảng Trị - Đắk Lắk

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 4/11, bão Kalmaegi đang hoạt động trên khu vực miền trung Philippines với cường độ cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Dự báo khoảng sáng 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 và trở thành cơn bão số 13. Đến 1h ngày 6/11, bão mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và hoạt động trên Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam.

Theo dự báo, khoảng 1h ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và đi vào vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Bão Kalmaegi khả năng đi vào Biển Đông vào sáng 5/11 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khoảng chiều ngày 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Dự báo khoảng từ đêm 6/11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15, vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng nhận định đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão và mưa lớn diện rộng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 cho khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.