Nguy cơ sạt lở cao, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng được di dời khẩn cấp

Sáng 24/11, Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gary, Bộ Đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Tr’hy (cùng đóng trên địa bàn xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) và các lực lượng khác tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 16 nhân khẩu tại thôn H’juh, xã Hùng Sơn đến nơi an toàn.

Các đơn vị đã huy động 45 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tháo dỡ 5 ngôi nhà của gia đình ông Pơ Loong Nươnh, Pơ Loong Hăm, Pơ Loong Hậu, Riah Nen và Riah Dối ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, về mặt bằng mới để người dân định cư lâu dài.

Lực lượng bộ đội biên phòng tháo dỡ nhà cửa của các hộ dân đưa đến nơi ở mới (Ảnh: Đồn Biên phòng Gary).

Tại thôn H’juh, nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao nên người dân không thể ở, do đó theo Trung tá Đỗ Quang Vinh, người dân cần được di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn.

Đến nay lực lượng chức năng đã di dời 25 hộ trong tổng số 87 hộ dân sống tại thôn H’juh đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Gary đang khẩn trương phối hợp với lực lượng khác tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại di dời về mặt bằng mới.

Tại điểm sạt lở ở thôn Pứt ngày 14/11 làm 3 nạn nhân mất tích, sáng 24/11, thời tiết có mưa nhỏ, sương mù nhưng lực lượng chức năng đã sử dụng chó nghiệp vụ tiếp tục duy trì công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Trước đó ngày 19/11, nạn nhân đầu tiên là ông Hốih Zi Nú (SN 1977) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người mất tích, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.