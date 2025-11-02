Bộ trưởng Xây dựng: Nắng làm đất, mưa thi công đá trên cao tốc qua Đồng Nai

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực địa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Đây là công trình trọng điểm quốc gia đang bước vào giai đoạn nước rút để thông xe kỹ thuật ngày 19/12, nhằm kết nối sân bay Long Thành, giảm áp lực cho quốc lộ 51.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã đến kiểm tra các nút giao quan trọng và nghe chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công. Báo cáo đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), cho biết, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 18,2km đang được thi công ngày đêm. Đến nay, tổng sản lượng đạt hơn 70%. Trong đó, gói thầu 9-XL đạt trên 72% và gói 10-XL đạt gần 60%.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Phú Việt).

Theo ông Long, các hạng mục then chốt cơ bản hoàn thành. Khối lượng đắp đất K95 đạt 84%, trong đó tuyến chính đạt gần 93% với chiều dài hoàn thành đến 98%. Lớp đắp K98 đạt 69%, lớp cấp phối đá dăm trên 54%, lớp gia cố xi măng gần 43%, còn lớp bê tông nhựa đã triển khai khoảng 20%.

Hệ thống cầu trên tuyến cũng ghi nhận chuyển biến tích cực với 96% cọc khoan nhồi hoàn thành và 97% mố trụ đã xong; toàn bộ 708 phiến dầm được đúc đủ. Tại cầu trên tuyến chính, 3/4 bản mặt đã hoàn thành; cầu Sông Vạc đang đẩy nhanh phần kết cấu để chuẩn bị lắp dầm. Các cầu vượt ngang hoàn thành 3/5, còn cầu nhánh nút giao đạt 10/14 cầu.

Theo Ban Quản lý dự án 85, các nhà thầu duy trì tiến độ tốt, trong đó Công ty Trường Sơn (gói 9-XL) đã thảm nhựa 2,22/2,83km. Hạng mục cầu nhánh trái kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được tăng tốc để thông xe tạm trước 15/11. Các nhà thầu khác đang tăng cường vật liệu, nhân lực, tổ chức 3 ca liên tục để thi công nền, móng, mặt đường.

Đề cập đến khó khăn, ông Nguyễn Văn Long, cho biết: “Trời mưa liên tục gây khó khăn cho thi công, nhưng kỹ sư, công nhân vẫn làm việc ba ca bốn kíp. Ban cũng đôn đốc các nhà thầu tập trung toàn lực cho những hạng mục nước rút, chủ động phương án thi công linh hoạt để bảo đảm đúng tiến độ đề ra, cam kết thông xe kỹ thuật đúng hẹn”.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ (Ảnh: Hoàng Bình).

Chỉ đạo tại công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu phải giữ lời cam kết. Vật liệu, đặc biệt là đá, phải được tập kết đủ 100%, triển khai thi công ngày đêm. Đây là giai đoạn nước rút, phải dồn toàn lực, làm đến đâu chắc đến đó, vận dụng triệt để kinh nghiệm thực tế để về đích đúng hẹn.

Bộ trưởng cũng đề nghị tăng cường thiết bị, xe máy đến công trường; sử dụng bạt che phủ bảo vệ nền đất, đồng thời tổ chức sản xuất linh hoạt theo thời tiết. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: “Trời nắng tranh thủ làm đất, mưa thì thi công đá, không để bất kỳ thời điểm nào bị lãng phí. Các bên cùng thể hiện quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích đúng tiến độ”.