Bộ đội giúp dân vùng biên giới gặt lúa "chạy bão" Kalmaegi

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê (xã La Êê, thành phố Đà Nẵng) cùng Hội Phụ nữ xã đã khẩn trương ra đồng, giúp người dân thu hoạch lúa rẫy từ sáng sớm 5/11, chạy đua với thời gian trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ.

Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, cho biết cùng ngày, đơn vị huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ 5 hộ dân thôn Pa Lan gặt lúa rẫy chín trên đồi Bhơr.

Lực lượng bộ đội biên phòng giúp người dân gặt lúa chạy bão (Ảnh: Đinh Công Anh).

Sau khi hoàn tất thu hoạch 1ha lúa tại đồi Bhơr, lực lượng biên phòng tiếp tục di chuyển đến các khu vực khác để hỗ trợ người dân.

“Mỗi ngày, đơn vị huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ cùng với Hội Phụ nữ xã giúp người dân thu hoạch 5-6ha lúa rẫy. Trong vài ngày qua, các lực lượng giúp người dân thu hoạch gần 20ha lúa”, Trung tá Đinh Công Anh cho biết thêm.

Song song với việc thu hoạch lúa, cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, thu dọn nông cụ, chủ động ứng phó với cơn bão số 13 đang tiến vào đất liền.

Gặt lúa xong, chiến sĩ bộ đội vác lúa về giúp bà con (Ảnh: Đinh Công Anh).

Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê cũng thông tin, do mưa lớn kéo dài những ngày qua, quốc lộ 14D lên biên giới bị sạt lở nhiều nơi và đến 5/11 vẫn chưa thông tuyến, khiến xã La Êê bị cô lập nhiều ngày.

“Là đơn vị đóng chân trên địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn sát cánh cùng bà con nhân dân trong mọi hoàn cảnh, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc”, Trung tá Đinh Công Anh nhấn mạnh.

Trước đó, trong đợt mưa lũ lớn cuối tháng 10 gây sạt lở nghiêm trọng một số tuyến đường và khu dân cư, Đồn Biên phòng La Êê đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện hiện có để giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất.

Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng xã sơ tán 14 hộ dân với 57 nhân khẩu tại các điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, giảm thiểu tối đa thiệt hại, tổ chức lực lượng cắm biển cảnh báo và khắc phục các đoạn đường bị sạt lở trên địa bàn.

Đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, không chủ quan, tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng và kịp thời thông báo đến chính quyền địa phương, đồn biên phòng khi có tình huống cấp bách xảy ra.