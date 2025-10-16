Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, 24 giờ qua, trên địa bàn có mưa to gây ngập nhiều ngầm tràn, cầu tràn ở các xã miền núi như: Khe Sanh, Ba Lòng, Tà Rụt, Đakrông, với độ sâu 0,3-0,5m.

Chính quyền và lực lượng chức năng đã lập chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại các điểm xung yếu, khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập, sạt lở để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ gây ngập đường tại Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài khiến mực nước các khe, suối dâng cao, khu vực thôn Húc Thượng, xã Khe Sanh nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và sạt lở, chính quyền xã Khe Sanh đã sơ tán 10 hộ dân với 46 nhân khẩu ở thôn Húc Thượng đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sạt lở trên đường Hồ Chí Minh (Ảnh: Nhật Anh).

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, tại Km282 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, xảy ra 2 điểm sạt lở lớn, đất đá và cây rừng tràn xuống đường khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp với Công an xã Tà Rụt và đơn vị quản lý đường bộ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, thu dọn đất đá, đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến.