Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe ở Hà Nội

Sáng 18/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết, Công an phường này đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên, lên để làm việc.

Công an mời bà T. lên trụ sở để làm việc, do người phụ nữ này có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên (Ảnh: Văn Yên).

Theo đó, người phụ nữ có hành vi nêu trên được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 17/1.

"Tại cơ quan công an, bà T. đã nhận ra lỗi sai của mình, nguyên nhân sự việc do bà này bộc phát cảm xúc dẫn tới vụ việc nêu trên. Bà T. cũng cam đoan sẽ không tái phạm. Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo UBND phường Kim Liên nói.

Cũng theo vị này, trong đêm 16 và rạng sáng 17/1, trên tuyến địa bàn của phường Kim Liên không xảy ra tình trạng đua xe hay càn quấy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững để đảm bảo phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Hình ảnh người phụ nữ cầm loa rồi lôi kéo nhiều người đi đua xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, sáng 17/1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đám đông phía sau hô hào cổ vũ.

Một số người cho biết, thời điểm xảy ra sự việc nêu trên là vào rạng sáng ngày 17/1, khi nhiều người ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á.