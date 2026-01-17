Hàng loạt biển hiệu quán ăn đặt trên vỉa hè ở TPHCM bị tịch thu

Chiều 16/1, Đoàn liên ngành phường An Khánh phối hợp với Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT TPHCM) kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè nhằm thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trái quy định trên địa bàn phường.

Mục đích buổi kiểm tra nhằm bảo đảm đường thông, hè thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Gần 16h, tổ công tác tuần tra trên đường Lương Định Của, phát hiện bảng hiệu của cửa tiệm đặt chiếm hết lối đi.

Lực lượng chức năng tịch thu biển quảng cáo của tiệm này, chất lên xe công vụ.

Trên đường Trần Não, bảng quảng cáo của một tiệm ăn đặt trên vỉa hè. Thấy đoàn công tác đi đến, các nhân viên của quán định chạy ra khiên vào nhưng không kịp.

Một biển hiệu của quán lẩu gà lá é trên đường Trần Não cũng bị lực lượng chức năng tịch thu vì đặt trên vỉa.

Lúc 16h15, hai thanh niên ngồi uống nước trên vỉa hè đường Trần Não. Khi thấy tổ công tác tuần tra đến phát hiện, hai người vội thu dọn bàn ghế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu bộ bàn ghế.

Chỉ trong vài tiếng tuần tra, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 20 biển quảng cáo được đặt không đúng nơi quy định.

Trong đợt kiểm tra này, cảnh sát còn xử phạt nhiều ô tô đậu ở nơi có biển cấm đỗ. Các xe vi phạm bị xử phạt 900.000 đồng.

Công an phường An Khánh kêu gọi người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; chủ động phản ánh các vi phạm để cùng xây dựng phường An Khánh văn minh - an toàn - đáng sống.