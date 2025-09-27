Đồng Nai xây đường liên cảng hơn 2.600 tỷ đồng, đón đầu sân bay Long Thành

Ngày 27/9, UBND tỉnh Đồng Nai khởi công dự án xây dựng đường liên cảng giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 2.659 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình, dự án được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyến đường có chiều dài 8,8km, trong đó đoạn 1 dài 6,9km với quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9km với 4 làn xe; trên tuyến xây dựng 5 cầu. Dự án có tổng mức đầu tư 2.659 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, hoàn thành tháng 3/2028.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (giữa), cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, dự án đường liên cảng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo động lực để đô thị Nhơn Trạch bứt phá, trở thành khu vực tăng trưởng của Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuyến đường được đầu tư nhằm đón đầu lợi thế khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào khai thác từ năm 2026, thúc đẩy hình thành chuỗi cảng, logistics, khu công nghiệp và đô thị ven sông. Dự án còn giúp kết nối hệ thống đường bộ với các khu cảng biển tại xã Đại Phước, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, khai thác cảng biển.

Ngoài ra, công trình góp phần định hình hệ thống đô thị ven sông văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, gắn với mục tiêu phát triển xanh và thông minh.

Máy móc thi công tại lễ khởi công dự án (Ảnh: Hoàng Bình).

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các chủ đầu tư đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 7 dự án nhà ở xã hội.

Các dự án nhà ở xã hội gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha xã Phước An; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai và dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.