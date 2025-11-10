Bão Phượng Hoàng gây sóng cao 10m ở Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 10h ngày 10/11, bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng) trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Đến 10h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo bão Phượng Hoàng đổi hướng di chuyển Bắc Đông Bắc.

Lúc 10h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Gần trưa 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ cấp 7, giật cấp 9 và tiếp tục suy yếu.

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão Phượng Hoàng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 110km/h (cấp 11). Đài khí tượng này dự báo, trong 24 giờ tới bão có thể mạnh thêm.

Đến 12h ngày 11/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão được dự báo là 144km/h (cấp 13).

Sáng 10/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cùng các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó với bão Phượng Hoàng trên Biển Đông.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Công điện yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.