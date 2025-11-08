Bão Phượng Hoàng sắp mạnh thành siêu bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 8/11, có một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có tên quốc tế là Fung-Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng).

Lúc 13h ngày 8/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đến 13h ngày 9/11, bão cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam, với cường độ cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Lúc 13h ngày 10/11, bão Phượng Hoàng trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão Phượng Hoàng từ đêm 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5m, sau tăng lên 6-8m. Biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang lên đến 148km/h. Đài này dự báo rạng sáng 9/11, bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão với sức gió lên đến 185km/h (cấp 16) khi tiến gần đảo Lu Dông (Philippines).

Các đài khí tượng quốc tế có chung dự báo sau khi đi qua đảo Lu Dông (Philippines) vào Biển Đông, bão Phượng Hoàng có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia và các cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo, dự báo kịp thời.