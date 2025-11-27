Bão Koto suy yếu dần khi gặp không khí lạnh chiều 28/11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 27/11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15 (118-133km/h).

Trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h. Như vậy so với rạng sáng cùng ngày, bão Koto đã đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Tây Nam.

Đến chiều 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15, có khả năng suy yếu.

Chiều hôm sau (29/11), bão Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: NCHMF).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, bão Koto đang trong giai đoạn mạnh nhất với sức gió khoảng 144km/h (cấp 13) và sẽ duy trì mức này đến chiều tối 28/11 và sau đó di chuyển chậm, suy yếu dần.

Đài này dự báo đến chiều 30/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn khoảng 90km/h (cấp 10).

Đài Hong Kong dự báo bão đang đạt cực đại 120km/h, khi bão di chuyển chếch lên phía Bắc có xu hướng giảm dần cường độ.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão Koto đi vào khoảng kinh tuyến 112-113 có xu hướng đi lệch lên phía bắc.

Quá trình bão di chuyển lên phía Bắc và vào gần bờ gặp nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống xâm nhập sâu vào trong hoàn lưu bão nên sẽ suy yếu.

Để sẵn sàng ứng phó với bão số 15, quân đội huy động hơn 267.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 6.700 phương tiện các loại, trong đó có 6 máy bay trực thăng, sẵn sàng ứng phó.