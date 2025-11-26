Hai kịch bản của bão Koto tác động đến nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 26/11, bão Koto (bão số 15) cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-20km/h.

Đến sáng 28/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Sau đó, bão di chuyển chậm theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng suy yếu dần.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, (Cục Khí tượng Thủy văn), cho biết các diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Dự báo từ nay đến ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Từ ngày 28/11, khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113 độ kinh đông, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi.

Do đó có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Ông Mai Văn Khiêm dự báo, có 2 kịch bản về diễn biến của bão số 15.

Kịch bản 1 có xác suất 80%: Bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía đông (xác suất 80%).

Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ kinh đông, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Với kịch bản này, khu vực Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 2 xấu hơn xác suất 20%: Bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa.

Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực này có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 26/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.327 phương tiện/272.356 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão số 15 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.