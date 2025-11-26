Bão Koto di chuyển phức tạp, quân đội sẵn sàng ứng phó

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 26/11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13h ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có thể suy yếu dần.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: NCHMF).

Có thể thấy, bão số 15 có hướng di chuyển phức tạp. Do đó các tác động của bão đối với đất liền nước ta sẽ phụ thuộc vào chính đường đi của bão.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo dù bão có đi vào đất liền Nam Trung Bộ hay không thì khu vực này khả năng vẫn sẽ có mưa vừa, mưa to từ khoảng ngày 28 đến 30/11, trọng tâm là Huế - Lâm Đồng.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cấp 6-8m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Sáng 26/11, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có công văn hỏa tốc về việc ứng phó với bão số 15.

Công điện nêu rõ, đêm 25/11, bão Koto đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15.

Máy bay trực thăng hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt Nam Trung Bộ (Ảnh: Lê Tâm).

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị: Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão và hoàn lưu bão gây mưa lớn.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị cần triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 4, 5, 7 chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt,...

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão số 15, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ trên biển; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện,...