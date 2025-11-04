Bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 14 khi đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (133-149km/h), giật cấp 16.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h. Dự báo rạng sáng mai 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông là cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 13.

Lúc 16h ngày 5/11, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Chiều hôm sau (6/11), bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 220km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong ngày 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4.

Sau khi đổ bộ đất liền, bão Kalmaegi được dự báo sẽ suy yếu nhanh.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Đến 16h ngày 7/11, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6, giật cấp 8, trên đất liền Nam Lào.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện bão Kalmaegi có sức gió khoảng 126km/h. Đến chiều 5/11, bão có thể đạt sức gió 140km/h và đến chiều hôm sau 6/11, sức gió mạnh lên đến khoảng 157km/h.

Còn theo ơ quan khí tượng Hong Kong, sức gió mạnh nhất gần trung tâm bão Kalmaegi đang duy trì ở mức 130km/h. Đài này dự báo bão sẽ vào Gia Lai với sức gió khoảng 155km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ Huế đến Đắc Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội.

Dự báo từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Về mưa lớn, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, ngày 6-7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.