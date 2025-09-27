"Lịch trình" di chuyển của bão Bualoi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 27/9, tâm bão Bualoi (bão số 10) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Trong vòng 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đến 4h ngày 28/9, bão Bualoi trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Bão Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h, có khả năng mạnh thêm.

16h cùng ngày (28/9) bão trên vùng biển Hà Tĩnh - Huế, cách Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: NCHMF).

Dự báo đến 4h ngày 29/9, bão Bualoi trên đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong vòng 24 giờ tiếp theo, bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-13, giật 16. Sóng biển cao 6-10m; biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió tăng lên cấp 6-7, giật 8-9, gần sáng 28/9 tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật 16. Sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Trên đất liền từ chiều 28/9, khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật 14.

Dự báo từ 28 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế có mưa lớn, với lượng mưa 100-300mm, cục bộ trên 400mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.