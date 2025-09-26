Bão Bualoi có khả năng tiếp tục tăng cấp khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Ragasa (đã suy yếu và tan vào chiều tối 25/9), từ ngày 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ chiều 27/9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong một diễn biến khác, cơn bão mạnh Bualoi ngoài khơi khả năng vào Biển Đông đêm 26/9, trở thành cơn bão số 10.

Sau khi vào Biển Đông, bão được dự báo di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, hướng về khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể tiếp tục tăng, có khả năng đạt cấp 12–13.

Cơ quan khí tượng cho biết hướng di chuyển và điểm đến cuối cùng của bão số 10 hiện chưa có độ tin cậy cao, còn phân tán.

Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới bão số 10 có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng - Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

Ngoài ra các hoạt động tàu thuyền ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27-29/9.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Dự báo thời tiết ngày 26/9 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.