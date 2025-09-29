Mưa diện rộng, lũ đang lên nhanh ở nhiều con sông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 8h ngày 29/9, bão Bualoi (cơn bão số 10) trên đất liền phía Tây Nam Nghệ An với cường độ cấp 9.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ 29 đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La - Lào Cai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh sẽ có mưa lớn với tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo về những diễn biến, tác động của bão số 10 trong thời gian tới, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định khoảng 10h sáng nay bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sâu vào đất liền rồi tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Cột đèn bị gió bão quật gãy gập ở Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Mặc dù bão số 10 sẽ suy yếu trong những giờ tới nhưng ông Mai Văn Khiêm đánh giá hoàn lưu tác động của bão còn rất rộng như mưa lớn sẽ kéo dài trong ngày 29/9, ở khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó vùng mưa lớn cũng mở rộng ra đồng bằng vùng trung du Bắc Bộ với lượng mưa được dự báo 150-250mm, một số nơi cục bộ có thể lên trên 350mm.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý tình trạng lũ ở các sông có thể lên báo động 2, báo động 3. Trong đó, đáng chú ý lũ trên hệ thống sông Kiến Giang (Quảng Trị) đêm 28/9 đã đạt đỉnh, vượt báo động 3 và đang xuống nhưng tình trạng ngập ở những khu vực ven sông vẫn còn kéo dài.

"Lũ trên hệ thống sông tại Hà Tĩnh đang lên rất nhanh và dự báo sẽ vượt báo động 3 trong sáng 29/9, nguy cơ ngập úng tại khu vực sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố,...", ông Mai Văn Khiêm nói.

Ngoài những cảnh báo về lũ trên các sông tại Hà Tĩnh và miền Bắc, ông Khiêm cũng đưa ra cảnh báo đặc biệt nguy hiểm về tình trạng lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện tại vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng như trung du, vùng núi Bắc Bộ trong ngày 29/9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại Vạn Xuân1 (Thanh Hóa) 160mm; Yên Thượng (Nghệ An) 398mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 348mm; Trọng Hoá (Quảng Trị) 206mm; Hồng Trung (TP Huế) 241mm; Suối Lương (Đà Nẵng) 170mm...

Cảnh báo trong 2-4 giờ tới các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Lào Cai 20-40mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ 30-60mm, có nơi trên 90mm; từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị 90-130mm, có nơi trên 180mm; nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng 10-30mm, có nơi trên 50mm.