Bão Bualoi có thể vào Biển Đông đêm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1h ngày 26/9, tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h.

Dự báo đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: NCHMF).

Sau khi đi vào Biển Đông, bão Bualoi được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, duy trì tốc độ nhanh khoảng 25-30km/h.

Đến ngày 28/9, cường độ bão Bualoi được dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão gió cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết, hướng di chuyển và điểm đến cuối cùng của cơn hiện chưa có độ tin cậy cao, còn phân tán.

Tùy thuộc vào hoạt động của hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão Bualoi có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng - Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

Ngoài ra các hoạt động tàu thuyền ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió rất mạnh và sóng lớn trong khoảng ngày 27-29/9.