Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ vào Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15h ngày 24/9, tâm bão Ragasa (bão số 9) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13h ngày 25/9, bão Ragasa trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Chiều hôm sau (26/9) bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau là vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa vùng biển Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Vùng biển Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng dần cấp 7-8, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội.

Gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Do hoàn lưu bão rộng nên cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo về những diễn biến của bão Ragasa khi vào vịnh Bắc Bộ, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ đêm 24 đến sáng 25/9 trọng tâm ảnh hưởng của bão là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng.

Trong đó Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động của gió mạnh với cường độ gió có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9, giật trên cấp 9.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, trong 24 giờ qua bão Ragasa đã giảm 2 cấp. Trong vòng 24 giờ tới bão có thể giảm cấp nhanh hơn do di chuyển sát vùng ven biển Trung Quốc.

Dự kiến khi tiếp cận vùng phía Bắc của vịnh Bắc Bộ bão còn cấp 10-11, giật cấp 14.

Đánh giá về bão Bualoi hình thành ở phía Đông Philippines vào đêm 23/9, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, đây là cơn bão thứ 20 ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.

Các dự báo hiện nay cho thấy bão Bualoi không mạnh như bão Ragasa nhưng thời điểm có thể tác động đến đất liền nước ta còn dài nên chưa thể đánh giá rõ tác động của cơn bão này.

Dự kiến khoảng 2 ngày nữa bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông, thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Theo ông Lâm, hiện các cơ quan khí tượng quốc tế đang dự báo phân tán, có nhiều điểm khác nhau về diễn biến của bão Bualoi.

Trong thời gian tới Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Bualoi để có những dự báo sớm, chính xác về cơn bão này.

So sánh giữa bão Ragasa và bão Yagi (năm 2024) ông Hoàng Phúc Lâm chỉ ra những điểm giống nhau: Cả 2 cơn bão đều đạt cường độ siêu bão, là 2 cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong những năm gần đây, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp đều là Quảng Ninh - Hải Phòng.

Ngoài điểm giống nhau trên, 2 cơn bão có những điểm khác nhau như khu vực hình thành, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển, thời điểm tác động đến đất liền.

"Bão Yagi tác động đất liền vào đầu tháng 9 còn bão Ragasa tác động cuối tháng 9 nên các điểm khác biệt giữa 2 cơn bão là rất nhiều", ông Hoàng Phúc Lâm nói.