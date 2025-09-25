Bão Bualoi có thể mạnh lên cấp 13, hướng vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 25/9, bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15 trên vùng biển phía Đông Philippines. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Đến khoảng 7h ngày 26/9, bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm. Khoảng 7 giờ ngày 27/9, bão hoạt động trên Biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông vào đêm 26/9, trở thành cơn bão số 10 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng 7h ngày 28/9, bão có khả năng mạnh trở lại với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Các chuyên gia nhận định đây là cơn bão mạnh, khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo bão đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.