Bãi biển Hàm Rồng ở Huế sạt lở tan hoang

Bãi biển Hàm Rồng (bên trái) nằm dưới chân núi Rùa (tên chữ là Linh Thái, hay còn gọi là Quy Sơn) thuộc địa phận thôn Hiền An 2, xã Vinh Lộc, thành phố Huế.

Bãi biển ở ngay khu vực cửa biển Tư Dung, nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước trong xanh vào mùa hè, thường thu hút rất nhiều người đến tham quan, nghỉ mát, chụp ảnh check-in.

Bãi biển này còn nổi tiếng nhờ bộ Chóp tháp Chăm Pa Linh Thái (do người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ XI-XII trên đỉnh núi Rùa) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi và các đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, hơn 4km đường bờ thuộc địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, xâm thực xói sâu vào đất liền 5-7m, có nơi trên 10m.

Tại khu vực bãi biển Hàm Rồng, sạt lở đã tác động trực tiếp, gây thiệt hại nặng cho toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, tại khu vực thôn 4, xã Vinh Lộc, biển xâm thực đã đe dọa sự an toàn của 175 hộ dân, đất sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Nằm trong cùng khu bãi biển Hàm Rồng, nhà hàng cùng tên là một trong những cơ sở bị xâm thực và thiệt hại nặng nề nhất.

Ông Hoàng Trọng Quang, chủ nhà hàng Hàm Rồng, cho biết khi bão Kalmaegi chưa xảy ra, đường bờ biển còn nằm khá xa khu vực hàng quán của người dân. Sau khi cơn bão càn quét, triều cường mạnh khiến sóng biển dâng cao, xâm thực sâu vào đất liền, cuốn trôi mọi thứ.

Bờ biển bị sạt lở sâu, tạo thành vách cao, dựng đứng.

Theo thống kê của chính quyền xã Vinh Lộc, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, bãi biển Hàm Rồng tiếp tục sạt lở hơn 800m, xâm thực sâu hơn 10m so với trước. Toàn bộ 5 hàng quán ven biển bị thiệt hại nặng, nhiều nơi không thể khắc phục. Bãi biển hoang tàn, nhếch nhác sau thiên tai.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, toàn bộ các cơ sở kinh doanh tại khu vực bãi biển Hàm Rồng đã đóng cửa, vắng bóng người, nhiều tài sản bị hư hỏng, hoen gỉ.

Hàng loạt cây xanh cảnh quan, rừng phòng hộ bị sóng biển làm bật gốc, đổ ngã, vùi lấp dưới cát.

Đến nay, khu vực biển Vinh Lộc, thành phố Huế, tiếp tục có sóng lớn, nguy cơ tác động tiêu cực đến cơ sở hạ tầng, đời sống người dân.

Trước thực trạng nêu trên, UBND xã Vinh Lộc đã kiến nghị thành phố Huế sớm bố trí ngân sách khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở, đầu tư hệ thống kè kiên cố để bảo vệ dân cư và khôi phục lại sinh kế tại bãi biển Hàm Rồng.

Vị trí bãi biển Hàm Rồng tại thành phố Huế (Ảnh: Google Maps).