Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 2 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28-29/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Tây Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C.

Sáng 28/11, đỉnh núi cao Đồng Văn (Tuyên Quang, cao hơn 1.500m) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất miền Bắc, chỉ 2 độ C. Mức nhiệt tại đây đã giảm gần 7 độ C so với hôm qua.

Tại Sìn Hồ (Lai Châu) sáng sớm nay cùng có mức nhiệt 2 độ C.

Sáng nay tại miền Bắc có một số nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 2 độ C (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - nơi đầu tiên đón không khí lạnh tăng cường nhiệt độ sáng sớm nay là 9 độ C. Một số điểm cao khác rét đậm như Bắc Hà (Lào Cai) 3 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng), Mù Cang Chải (Lào Cai) 4 độ C.

Tại Hà Nội sáng nay nhiệt độ thấp nhất tại trạm Ba Vì ghi nhận mức nhiệt 12 độ C, trạm Sơn Tây, Hà Đông cùng 13 độ C, trạm Hoài Đức 14 độ C, trạm Láng 15 độ C.

Tại vùng núi miền Trung cũng ghi nhận một số nơi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Cụ thể, Quỳ Châu (Nghệ An) 8 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 9 độ C, Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu (Nghệ An) cùng 9 độ C, A Lưới (Huế) 11 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 28/11, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 12 độ C, cao nhất 26 độ C. Trong 2 ngày cuối tuần nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng dần.