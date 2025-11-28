Áp thấp nhiệt đới sắp đi vào phía Nam Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 28/11, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến chiều 29/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong 48-72 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới đi sâu vào phía Nam của Biển Đông và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới 54km/h (cấp 7).

JMA dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão nhưng có khả năng đi vào khu vực phía Nam Biển Đông trong những ngày tới.

Về diễn biến của bão Koto, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết chiều 28/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h.

Đến chiều 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13, suy yếu dần.

Dự báo từ ngày 29/11 đến 1/12, bão sẽ thay đổi hướng liên tục.

Cụ thể, ngày 29/11 đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, ngày 30/11 đổi hướng di chuyển phía Tây, ngày 1/12 di chuyển Tây Tây Nam.

Bão Koto có khả năng khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.