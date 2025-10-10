Anh thợ cắt tóc mừng phát khóc khi tìm lại được 3 chỉ vàng sau lũ

Trở về sau 3 ngày ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, anh Q. may mắn tìm lại được 3 chỉ vàng và 20 triệu đồng trong đống bùn đất (Ảnh: Hoàn Nhung).

Vợ chồng anh L.V.Q. là nhân viên một tiệm cắt tóc tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Số tiền và vàng trên vợ chồng anh dành dụm tích cóp từ nhiều năm, khi giá vàng mới chỉ có hơn 80 triệu đồng/lượng.

Anh Q. kể, mấy ngày chạy lũ, anh lo mất số tài sản trên mà mất ăn, mất ngủ. Sau 3 ngày, lũ rút, anh Q. vội trở về nhà. Việc đầu tiên anh làm là đi tìm số vàng và tiền anh buộc trong túi nilon, bỏ quên trong nhà tắm khi vội chạy lũ.

Ngôi nhà anh Q. tan hoang sau khi lũ rút (Ảnh: Hoàn Nhung).

Theo lời kể của anh Q., chiều 6/10, trời bắt đầu mưa to nhưng anh vẫn chủ quan vì nhà chưa bị ngập lụt bao giờ, kể cả trong trận lũ lịch sử sau hoàn lưu bão Yagi tháng 9/2024. Vì thế cả gia đình anh vẫn sinh hoạt bình thường ở nhà.

Đến đêm mồng 6, rạng sáng 7/10, bỗng nước ở đâu tràn ngập vào nhà tới hơn đầu gối.

Khoảng 4h sáng 7/10, thấy nước có chiều hướng lên nhanh, anh Q. hô hoán vợ và 2 con dậy lấy xe máy định bụng chạy xuống khu vực đập Ba Đa (xã Phú Bình) tránh lũ.

Nhưng lũ tràn về nhanh quá, xe máy cũng đành phải bỏ lại. Anh cuống cuồng dắt theo vợ con chạy vào trong các ngõ xóm ít bị ngập hơn. Sau 2 tiếng đồng hồ chạy lũ, gia đình anh cũng đến được nơi an toàn cách nhà hơn 3km, nhưng toàn bộ tài sản đành bỏ lại, phó mặc cho nước lũ.

Đi tránh lũ mà lòng anh như lửa đốt vì lo số tài sản tích cóp vứt ở nhà, không kịp mang theo, có lẽ đã trôi theo dòng nước. Không ngờ may mắn đã mỉm cười với anh khi 3 ngày sau trở về, anh đã tìm lại được 3 chỉ vàng và 20 triệu đồng trong đống bùn đất.

Nhiều thiết bị điện tử trong nhà dân tuy không bị lũ cuốn nhưng cho nguy cơ bị hỏng (Ảnh: Hoàn Nhung).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Hoàn, chủ tiệm cắt tóc ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, nơi anh Q. làm việc, cho biết tiệm của anh không bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua. Trường hợp gia đình anh Q. do bị ảnh hưởng nhiều nên sẽ được tạo điều kiện cho nghỉ vài ngày để ở nhà lo dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả sau lũ.