Nguồn cơn vụ thanh niên lái ô tô tông vào đám đông ở Đà Lạt

Ngày 26/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quốc (SN 2000, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra hành vi điều khiển ô tô gây náo loạn tại địa phương.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 25/2, sau khi nhậu say, Quốc lái xe máy trên đường Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt. Một ôtô trung chuyển hành khách phía trước đột ngột chuyển hướng khiến Quốc giật mình, phanh xe và ngã xuống đường.

Tài xế lái ô tô lao vào đám đông (Ảnh cắt từ Clip).

Thấy ô tô tiếp tục di chuyển, Quốc lái xe máy đuổi theo. Sau khi chặn ô tô, Trần Văn Quốc tiến đến chửi bới tài xế là anh Huỳnh Duy Minh (SN 1983), dùng tay đánh vào mặt làm anh này bị choáng.

Sau vụ việc, anh Minh trở về phòng điều hành của công ty tại bến xe liên tỉnh để nghỉ ngơi thì Quốc lái ô tô con đến tìm, gây gổ. Tại đây, nhận thấy Quốc say xỉn, anh trai của Quốc là Trần Văn Cường can ngăn, nhờ người đưa Quốc về nhà.

Tuy nhiên, Trần Văn Quốc tự lái ô tô chạy quanh khu vực bến xe, tiếp tục tìm anh Minh để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Huy là con trai anh Minh biết chuyện, tìm đến bến xe và xảy ra cự cãi, ẩu đả với Trần Văn Cường, Trần Văn Quốc. Một số người khác là bạn của Huy cũng lao vào vật lộn, ẩu đả, gây náo loạn khu vực.

Khi thoát ra khỏi đám đông, Trần Văn Quốc lái ô tô tông vào nhóm người, làm nhiều nạn nhân bị thương rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tạm giữ Trần Văn Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định Trần Văn Quốc có hành vi điều khiển ô tô tông vào đám đông, gây thương tích cho nhiều người, gây náo loạn, cản trở giao thông tại khu vực bến xe. Việc này ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội, gây mất trật tự nơi công cộng.

Liên quan vụ việc, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cố gắng chặn ô tô con màu trắng, gây náo loạn khu vực trạm xăng gần bến xe liên tỉnh ở Đà Lạt. Nhiều người sử dụng vật cứng đập vào kính xe.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định Trần Văn Quốc là người điều khiển ô tô nên tạm giữ để phục vụ điều tra.