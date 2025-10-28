Lũ bùn tràn gần 3km sau tiếng nổ lớn, hơn 1.700 người dân bị cô lập

Ngày 28/10, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết rạng sáng cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra ở ngọn núi thuộc thôn Làng Mới, cách trung tâm xã khoảng 4km.

Theo ông Hòa, ngay sau đó, mưa lớn kéo theo dòng bùn đỏ dài gần 3km tràn xuống tuyến đường liên thôn từ Làng Mới đi Ngọc Nang, khiến 5 thôn với 430 hộ dân, hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều thôn ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đang bị cô lập do sạt lở (Ảnh: Ngọc Chí).

Đất đá từ sườn núi phủ kín mặt đường, vùi lấp nhiều diện tích lúa, cà phê của người dân.

Trước tình hình trên, UBND xã Ngọc Linh đã chỉ đạo lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, túc trực tại hai đầu đường để nghiêm cấm người dân qua lại. Các trường học trên địa bàn cũng được thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 27 và 28/10 để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn còn gây sạt lở tại các tuyến đường liên thôn Đăk Bối, Lê Ngọc, Đăk Nai, Kon Tuông, Ngọc Nang (xã Ngọc Linh). Một số đoạn khác bị nứt gãy mặt bê tông, xói lở hàm ếch, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, mố trụ cầu treo Nong Vắc, xã Ngọc Linh bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng gia cố chân mái bằng rọ đá, ngăn nguy cơ sụt lún sâu, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua cầu.

Đường lên thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh bị đất vùi lấp (Ảnh: Ngọc Chí).

Tại Tỉnh lộ 673, đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cũng xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt. Người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng vác xe qua lại.

UBND xã Ngọc Linh đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp người dân khắc phục ngay những điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông tuyến đường. Lực lượng chức năng cũng lên kịch bản ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, huy động mọi lực lượng túc trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống kịp thời.