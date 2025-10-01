Mưa lũ ở Lào Cai gây thiệt hại khoảng 2.750 tỷ đồng

Tối 1/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 17h cùng ngày, mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn.

Một căn nhà 3 tầng tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Lê Đức).

Theo đó, mưa lũ đã gây ngập lụt tại các khu vực dọc sông Hồng, đặc biệt là ở các xã, phường gồm: Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Trấn Yên, Quy Mông.

Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ gây ra lũ quét, sạt lở đất khiến các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề như: Việt Hồng, Tú Lệ, Văn Bàn, Dương Quỳ, Tả Phìn. Mưa lũ cũng làm một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Lào Cai bị sạt lở nhiều như quốc lộ: 32, 279, 37, 4D; tỉnh lộ 151, 162, 172.

Nhà chức trách cho biết, mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương; hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại.

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 2.750 tỷ đồng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai .

Nhiều khu vực thuộc phường Yên Bái bị ngập sâu do mưa lũ trong ngày 30/9 (Ảnh: Lê Đức).