Mưa lũ ở Lào Cai gây thiệt hại khoảng 2.750 tỷ đồng
(Dân trí) - Nhà chức trách cho biết, mưa lũ tại Lào Cai đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương, hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại trên địa bàn khoảng 2.750 tỷ đồng.
Tối 1/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 17h cùng ngày, mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn.
Theo đó, mưa lũ đã gây ngập lụt tại các khu vực dọc sông Hồng, đặc biệt là ở các xã, phường gồm: Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Trấn Yên, Quy Mông.
Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ gây ra lũ quét, sạt lở đất khiến các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề như: Việt Hồng, Tú Lệ, Văn Bàn, Dương Quỳ, Tả Phìn. Mưa lũ cũng làm một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Lào Cai bị sạt lở nhiều như quốc lộ: 32, 279, 37, 4D; tỉnh lộ 151, 162, 172.
Nhà chức trách cho biết, mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương; hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại.
Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 2.750 tỷ đồng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai .
Ngày 1/10, UBND xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai cho biết các lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi bơi qua sông Chảy.
Theo đó, khoảng 9h ngày 30/9, Công an xã Lùng Phình nhận được tin báo của người dân về trường hợp một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi bơi qua sông Chảy từ phía Trung Quốc về Việt Nam, tại khu vực thôn Lù Dì Sán, xã Si Ma Cai.
Qua xác minh, nạn nhân là anh S.S.C. (SN 1993, trú tại thôn Lênh Sui Thàng, xã Lùng Phình).
Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.