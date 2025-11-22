100m đường sắt Bắc - Nam bị khoét rỗng, ray “treo” lơ lửng

Ngày 22/11, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết do mưa lũ kéo dài, tại khu gian Nha Trang - Cây Cầy (Khánh Hòa) có 16 đoạn đường sắt bị hư hỏng, xói lở với tổng chiều dài khoảng 100m.

Theo vị lãnh đạo này, mưa lớn kết hợp dòng nước lũ chảy xiết gây xói lở mạnh, làm bay toàn bộ nền đường, khiến đường ray bị “treo” trên không. Tình trạng này khiến tuyến không thể tổ chức chạy tàu.

Một đoạn đường sắt ở Khánh Hòa bị xói lở, ray tàu treo lơ lửng trên không (Ảnh: Hà Sỹ).

Hiện ngành đường sắt nỗ lực khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử để sớm thông tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa lũ gây ngập đường ray suốt 5 ngày khiến các đoàn tàu phải dừng tại các ga dọc đường, không thể di chuyển qua hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiều hành khách phải “chôn chân” tại các ga Diêu Trì, Nha Trang.

Nhiều đoàn tàu Bắc - Nam phải dừng ở ga Diêu Trì (Gia Lai) suốt 5 ngày (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, ngày 6/11, bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk, gây mưa lớn diện rộng, tạo dòng lũ đổ về hạ du.

Lũ làm sạt lở hơn 50m đường sắt, sâu 9m tại cung Phước Lãnh - Vân Canh (xã Xuân Lãnh), khiến tuyến Bắc - Nam qua Đắk Lắk tê liệt. Hành khách phải đi xe trung chuyển từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại.

Ngành đường sắt sau đó mất 5 ngày xây cầu tạm, khôi phục thông tuyến Bắc - Nam.