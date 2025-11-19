Lý do nhiều tàu Bắc - Nam tạm dừng chạy qua Gia Lai, Đắk Lắk

Ngày 19/11, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết do mưa lớn, một đoạn đường ray nằm giữa ga Diêu Trì (Gia Lai) và Tuy Hòa (Đắk Lắk) bị ngập nước, khiến một số đoàn tàu Bắc - Nam phải dừng dọc đường, không di chuyển qua hai ga này để chờ nước rút.

“Phải chờ nước rút, kiểm tra an toàn đường ray mới cho tàu chạy được”, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho hay.

Tàu SE3 chạy Bắc - Nam khi đến ga Diêu Trì (Gia Lai) phải dừng lại vì nước ngập đường ray (Ảnh: Trung Thi).

Cũng theo vị này, hiện ngành đường sắt đã lên phương án trung chuyển. Tuy nhiên theo thông tin từ các nhà xe, quốc lộ 1 qua Chí Thạnh và Sông Cầu (Đắk Lắk) đang bị ngập, các phương tiện hạn chế di chuyển.

Trước đó vào tối 16/11, một số đoàn tàu Bắc - Nam cũng phải dừng chạy tại Khánh Hòa vì đoạn thuộc khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (xã Cam Thịnh Đông) bị ngập sâu do mưa lớn.

Ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, gây mưa lớn trên diện rộng, tạo dòng lũ đổ về hạ du.

Dòng lũ làm sạt lở một đoạn dài hơn 50m, sâu 9m tại cung đường Phước Lãnh - Vân Canh (xã Xuân Lãnh), khiến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk tê liệt. Hành khách buộc phải đi xe trung chuyển từ ga Tuy Hòa đến ga Diêu Trì và ngược lại.

Ngành đường sắt sau đó phải mất 5 ngày mới xây xong cầu tạm, thông tuyến trở lại tuyến đường sắt Bắc - Nam.