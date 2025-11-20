100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi, công an phát cảnh báo nguy hiểm

Chiều 20/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa đóng trên địa bàn bị nước cuốn trôi.

Theo Thượng tá Hương, cơ quan công an đang phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được không mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

Công an phát đi cảnh báo sau khi 100 can axit sunfuric của nhà máy đường bị cuốn trôi theo dòng nước lũ (Ảnh: Thúy Diễm).

“Các can axit sunfuric được chứa trong thùng 20l có màu xanh hoặc xám. Đến hiện tại, chưa có người nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này”, Trưởng Công an xã Sơn Thành nói thêm.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đang trục vớt xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B-008.xx bị lũ cuốn trôi và kẹt tại xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm trục vớt, trên xe khách không có người và nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng trục vớt xe khách trôi trên sông (Ảnh: Minh Nguyễn).

Nhiều người nghi vấn xe khách đậu đỗ trên vỉa hè, sau đó do nước lũ đổ về đột ngột nên cuốn trôi xe xuống sông.

Mưa lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã khiến 11 người tử vong và 4 người mất tích.