10 sân bay trong vùng ảnh hưởng bão Kalmaegi

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 24/24h để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn bay và phòng, chống ngập úng.

Theo nhà chức trách, các sân bay dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm: sân bay Đà Nẵng, Chu Lai (Đà Nẵng), Phú Bài (Huế), Liên Khương (Lâm Đồng), Phù Cát, Pleiku (Gia Lai), Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Cam Ranh (Khánh Hòa), Đồng Hới (Quảng Trị).

10 sân bay dự kiến trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp kiểm tra các sân bay, hệ thống thông tin liên lạc..., xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ.

Đồng thời, các sân bay phải triển khai phương án phòng chống mưa, bão, ngập úng; nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các sân bay đang triển khai thi công (Chu Lai, Phù Cát), Cục Hàng không yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu thi công, triển khai ngay công tác ứng phó bão; có phương án dừng thi công theo diễn biến của bão.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Thời điểm bão đổ bộ, các chuyến bay từ Hà Nội, TPHCM đến 10 sân bay nêu trên có thể bị ảnh hưởng. Hành khách đi hoặc đến các sân bay này cần theo dõi thông báo từ hãng hàng không trong trường hợp hủy chuyến, lùi giờ bay.