TPHCM sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành về việc chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo ngày 5/11, bão Kalmaegi vào khu vực giữa Biển Đông và hướng về đất liền Trung Bộ, ảnh hưởng đến vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau.

Tại TPHCM, thời tiết thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiều nơi tại TPHCM ngập nặng sau đợt triều cường kết hợp mưa lớn vừa qua (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhằm chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão Kalmaegi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo diễn biến bão Kalmaegi và sẵn sàng phương án ứng phó.

Các ban, ngành cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để nắm chắc diễn biến của bão Kalmaegi; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Bộ đội biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thường xuyên thông báo diễn biến của bão cho chủ phương tiện hoạt động trên sông, biển và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền

Công ty thoát nước, trung tâm quản lý hạ tầng, công ty thủy điện… vận hành hiệu quả các hồ chứa, cống thoát nước, máy bơm nhằm hạn chế ngập lụt và kịp thời khắc phục các sự cố. Công ty cây xanh và công ty điện lực được yêu cầu xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ, đường dây điện hư hỏng.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Du lịch quản lý, kiểm tra chặt chẽ các tàu chở khách du lịch và yêu cầu không hoạt động trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.