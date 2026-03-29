Xuân Son đáp trả cực gắt và điều đáng mừng với đội tuyển Việt Nam

Sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh vào ngày 26/3, vấn đề cân nặng của Xuân Son đã được nhắc đến rộng rãi trên truyền thông. Thậm chí, ngay cả HLV Kim Sang Sik cũng nhắc nhở cầu thủ này cần “kiểm tra lại” cân nặng.

Xuân Son bị chê thừa cân sau chiến thắng trước Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong mỗi đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, Xuân Son luôn nằm trong số những cầu thủ bị chú ý nhiều nhất. Chính vì vậy, việc anh được nhắc tới sau khi không để lại nhiều dấu ấn trước Bangladesh cũng là điều dễ hiểu.

Đáp trả lại lời chỉ trích về cân nặng, tiền đạo sinh năm 1997 đáp: “Cơ bắp khác với mỡ. Tôi không nghĩ nhiều về những lời nói của người khác. Tôi chỉ tập trung vào chơi bóng. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Nếu không ghi bàn, điều gì cũng thành sai”.

Đó là phát biểu “nhìn thẳng vào thực tế” của Xuân Son. Nó cho thấy cầu thủ này không hề né tránh vấn đề và sẵn sàng đương đầu giải quyết.

Ở mùa giải này, Xuân Son từng trải qua quãng thời gian khó khăn ở CLB Nam Định khi trải qua chuỗi trận dài không thể ghi bàn khi trở lại. Hay trước đó, tiền đạo gốc Brazil cũng có thời gian dài chiến đấu với chấn thương nặng.

Để tự giải thoát khỏi áp lực, Xuân Son cần phải thể hiện tốt trên sân cỏ. Đó là điều bản thân cầu thủ này cũng ý thức được. Những lời nói dông dài ở hậu trường không giúp ích nhiều cho cầu thủ này. Thay vào đó, chỉ có đôi chân mới có thể giúp cầu thủ này “biến sai thành đúng”.

Người hâm mộ có thể thấy quyết tâm của Xuân Son qua lời phát biểu của cầu thủ này. Với một tiền đạo, giá trị được đong đếm qua những bàn thắng. Ở AFF Cup 2024, Xuân Son đã chinh phục tất cả bằng màn trình diễn chói sáng với 7 bàn thắng, kèm theo đó là danh hiệu Vua phá lưới.

Xuân Son khát khao rực cháy trước thềm trận đấu với Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Còn nhớ, vào tháng 6 năm ngoái, sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trước dàn sao nhập tịch của Malaysia, Xuân Son đã “hẹn gặp” đối thủ vào tháng 3 năm sau để “đòi nợ”. Giờ đây, khi thời khắc lịch sử ấy đang được đếm lùi từng ngày, tiền đạo gốc Brazil càng có lý do quyết tâm trở lại.

Xuân Son hiểu rằng chỉ cần ghi bàn và tỏa sáng trong trận đấu với Malaysia, anh sẽ lấy lại vị thế của đầu tàu ở đội tuyển Việt Nam. Sự giúp sức của đồng đội cũ ở CLB Nam Định, Hoàng Hên, ở phía sau trong trận đấu sắp tới sẽ tạo ra lợi thế nhất định cho cầu thủ sinh năm 1997.

Đôi khi, một cầu thủ cần cú hích đủ lớn để tạo nên điều kỳ diệu trước trận đấu lớn. Áp lực trong những ngày qua cần được Xuân Son biến thành “viên kim cương”, mang tới thành công cho đội tuyển Việt Nam.

Ở góc độ nào đó, tất cả áp lực dồn nén Xuân Son trong thời gian qua là điều đáng mừng với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng đang sở hữu cầu thủ có quyết tâm rực cháy và sẵn sàng đáp lại những lời chỉ trích.

Dù đã giành vé tham dự Asian Cup 2027 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn rất muốn giành chiến thắng trước Malaysia. Toàn đội không thể nào quên đi thất bại trước Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận ở lượt đi. Vì thế, sau khi được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lấy lại công bằng từ án xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng muốn tự tìm lại công bằng cho mình bằng một chiến thắng.

Ngoài ra, một kết quả tốt trước Malaysia cũng giúp đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Nếu Xuân Son lập công và giúp đội nhà đánh bại Malaysia thì đó là cái kết hoàn hảo cho hành trình của “Những chiến binh sao vàng” ở vòng loại Asian Cup 2027.