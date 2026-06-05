Sự trùng hợp khó tin về các đối thủ của bóng đá Việt Nam

Rạng sáng 5/6, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng ở vòng chung kết Asian Cup 2027. Đó là đội tuyển Yemen. Đội bóng này đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lebanon trong trận đấu quyết định.

Như vậy, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen ở giải đấu châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc, Yemen, UAE ở giải châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều trùng hợp là đội U17 Việt Nam cùng nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen ở giải U17 châu Á 2026. Điều đó cho thấy cái duyên của bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá này.

Ở giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 5 vừa qua, U17 Việt Nam đã thi đấu rất thành công. Chúng ta đã thắng U17 UAE, U17 Yemen và thua U17 Hàn Quốc. Điều đó giúp cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland đứng đầu bảng với 6 điểm. Sau đó, U17 Việt Nam đã bị loại ở tứ kết sau thất bại trước U17 Australia nhưng vẫn có vé tham dự U17 World Cup.

Việc đối đầu với ba đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen ở cấp độ trẻ sẽ giúp bóng đá Việt Nam có kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ này ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027.

U17 Việt Nam vừa đối đầu với ba đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen ở giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong số 4 đội bóng ở bảng E Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có thứ hạng FIFA (thứ 99) xếp trên Yemen (thứ 149) và thấp hơn so với UAE (thứ 68), Hàn Quốc (thứ 25). Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không e ngại đối thủ nào ở châu lục.

Từ nay tới thời điểm diễn ra giải đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ tham dự hai giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á là AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Dự kiến, vào cuối tháng này, “Những chiến binh sao vàng” sẽ bước vào chuyến tập huấn ở Hàn Quốc.