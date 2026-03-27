Màn trình diễn của Xuân Son, Hoàng Hên trong chiến thắng Bangladesh 3-0

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đội tuyển Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Chiến thắng này được xem là màn tổng duyệt hoàn hảo cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên sân Hàng Đẫy, "các chiến binh Sao vàng" nhập cuộc chủ động và tạo sức ép từ những phút đầu tiên của trận đấu (Ảnh: Hải Long).

Ngay phút thứ 8, từ tình huống phạt góc, Tuấn Hải băng vào dứt điểm đưa bóng chạm chân Zayyan Ahmed trước khi đi vào lưới mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuấn Hải cùng Xuân Mạnh ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số ở những phút đầu hiệp 1 trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ 10 phút sau đó, cũng từ tình huống cố định, Quang Hải thực hiện quả đá phạt thuận lợi để Xuân Mạnh băng xuống đánh đầu tung lưới Bangladesh, nhân đôi cách biệt cho đội nhà lên 2-0 (Ảnh: Hải Long).

Xuân Mạnh ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam giữa hiệp 1 khiến trận đấu trở nên hưng phấn và "dễ thở hơn" cho đội chủ nhà. Thế trận hoàn toàn thuộc về tuyển Việt Nam trong hiệp một (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến phút 38, xuất phát từ pha bóng tấn công bên trái, Hai Long xử lý lắt léo vượt qua hàng thủ của Bangladesh, trước khi dứt điểm bóng chìm hiểm hóc vào khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai Long ăn mừng "khác lạ" sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Bangladesh ở cuối hiệp 1. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên, phản ánh sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình.

Các cầu thủ như Xuân Son, Văn Hậu, Thành Long, Văn Khang, Việt Anh, Gia Hưng được tung vào sân, giúp lối chơi duy trì sự linh hoạt. Dù không ghi thêm bàn thắng, đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt thế trận và tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý (Ảnh: Hải Long).

Trở lại đội tuyển sau chấn thương, Xuân Son vẫn thi đấu máu lửa, năng nổ ở hàng công, có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng vẫn chưa có duyên ghi bàn trước tuyển Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân - Hải Long).

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu sau khi trở lại đội tuyển sau thời gian dài chấn thương, anh vẫn thi đấu chắc chắn và năng nổ, gây ra không ít khó khăn cho hàng công đối thủ (Ảnh: Hải Long).

Đội tuyển Bangladesh cũng thi đấu quyết liệt hơn ở hiệp 2, có nhiều pha xâm nhập vào trung lộ, dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng chưa thể thành bàn (Ảnh: Hải Long).

Thủ thành Đặng Văn Lâm ra vào hợp lý và có nhiều pha cản phá tốt trước các pha dứt điểm từ xa của hàng công tuyển Bangladesh (Ảnh: Hải Long).

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên đã được HLV Kim Sang Sik cho ra mắt tuyển Việt Nam bằng việc điền tên anh vào danh sách xuất phát. Hoàng Hên hoạt động khá tích cực ở cánh trái (Ảnh: Hải Long).

Ở những phút cuối trận, Đỗ Hoàng Hên và Phạm Gia Hưng đã đánh bại được thủ thành đối phương nhưng hết cột dọc lại đến xà ngang từ chối cho đội nhà có thêm bàn thắng.

Kết thúc hiệp 2, tuyển Việt Nam không có thêm bàn thắng nào, nhưng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh cũng là kết quả khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik hài lòng (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam có được màn chạy đà thuận lợi cho trận đấu với Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 (Ảnh: Hải Long).