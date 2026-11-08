Sau khi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo đã nhận được làn sóng tri ân mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong đó, hãng hàng không của Hà Lan có tên Transavia đã tri ân tiền đạo người Bồ Đào Nha theo cách chưa từng có.

Hãng hàng không Transavia "treo" số ghế 7C trên các chuyến bay đến Funchal (Ảnh: Transavia).

Theo đó, hãng hàng không này sẽ để trống ghế số 7C trên các chuyến bay đến Funchal. Theo lý giải, địa danh Funchal là quê hương của C.Ronaldo. Ghế số 7C khiến nhiều người nhớ đến biệt danh của cầu thủ này là CR7.

Trên trang Instagram, Transavia đăng tải hình ảnh chiếc áo đấu số 7 của C.Ronaldo được đặt trên một ghế ngồi máy bay. Kèm theo đó, họ viết dòng trạng thái: “C.Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia. Bây giờ, chúng tôi sẽ bỏ trống ghế số 7C trên các chuyến bay từ Funchal”.

Trong khi đó, hãng hàng không TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha) cũng tri ân C.Ronaldo bằng thông điệp: “Có những người thủ lĩnh làm cho hành trình trở nên khó quên. Cảm ơn anh vì tất cả, Cristiano”.

Trường tiểu học EB1/PE da Lombada, thuộc đô thị Ponta do Sol trên đảo Madeira (Bồ Đào Nha) đã phát triển trò chơi kỹ thuật số mang tên “CR7 - Huyền thoại của đội trưởng” nhằm kết hợp giáo dục với giải trí, đồng thời giúp học sinh tiểu học tìm hiểu về sự nghiệp của thần tượng bóng đá người Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo xuất hiện trong trò chơi điện tử ở Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Trò chơi được cung cấp miễn phí trên nền tảng trực tuyến, bao gồm 10 nhiệm vụ với hàng loạt câu hỏi, thông tin thú vị và thử thách liên quan đến cuộc đời C.Ronaldo. Nội dung liên quan tới hành trình trong sự nghiệp, những CLB mà CR7 từng khoác áo, các kỷ lục và 5 danh hiệu Quả bóng vàng của siêu sao số 7.

Thông qua sáng kiến này, nhà trường muốn mang đến phương pháp học tập sinh động, giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng niềm vui và sự hứng thú, khi các em được “đóng vai” thần tượng C.Ronaldo.

Đây là một cách tri ân ý nghĩa dành cho C.Ronaldo, người đã góp phần đưa tên tuổi quê hương Madeira đến với người hâm mộ trên toàn thế giới