Sau vòng 7 V-League 2026-2027, 5 tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình) đã dính chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Hai Long (giữa) và Trương Tiến Anh (phải) chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

Vì vậy, HLV Kim Sang Sik đã không triệu tập 5 trường hợp này trong đợt tập trung ngày 9/11, để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Đây thực sự là điều đáng tiếc khi Hai Long, Tiến Anh và Văn Vĩ đều là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. Ngoài ra, việc Lê Phát rút lui cũng là trường hợp đáng tiếc. Chân sút 19 tuổi đang đạt phong độ rất ấn tượng trong màu áo CLB Ninh Bình khi ghi 4 bàn sau 7 trận đấu. Tính tới thời điểm này, anh trở thành cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất ở V-League.

Trong bối cảnh ấy, HLV người Hàn Quốc đã quyết định trao cơ hội cho hai gương mặt mới là Hoàng Vĩnh Nguyên (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Hồng Phúc (CLB Đà Nẵng).

Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc là hai gương mặt mới nhất được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và từng được triệu tập vào U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cadiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TPHCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL kể từ mùa giải 2025-2026 đến nay.

Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, được đào tạo ở CLB Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2024.

Sau khi chuyển đến CLB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V-League. Kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp là cơ sở để hậu vệ này được trao thêm cơ hội ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Việc điều chỉnh nhân sự lần này cũng nằm trong định hướng chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện. Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức điều chỉnh lịch tổ chức giải Asian Cup 2027 (lịch mới diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028), kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng cần được tính toán, sắp xếp phù hợp với lịch thi đấu mới.

Trước mắt, trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).