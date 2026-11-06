Mới đây, Liverpool đã quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 của Diogo Jota để tưởng niệm cầu thủ này sau vụ tai nạn kinh hoàng vào năm 2025. Trong quá khứ, nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới như Johan Cruyff (số 14, Ajax), Paolo Maldini (số 3, Milan), Franco Baresi (số 6, Milan), Giacinto Facchetti (số 3, Inter Milan), Javier Zanetti (số 4, Inter Milan) và Jude Bellingham (số 22, Birmingham City)… đã được CLB treo số áo để tri ân.

FIFA không cho phép đội tuyển Bồ Đào Nha treo áo số 7 của C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, hành động treo số áo này chỉ được áp dụng ở cấp độ CLB. Còn ở đội tuyển quốc gia, FIFA đã đưa ra quy định cấm treo số áo vĩnh viễn của bất kỳ cầu thủ nào.

Trong các giải đấu của FIFA và các liên đoàn trực thuộc FIFA (Bồ Đào Nha thuộc UEFA), các đội tuyển quốc gia phải chỉ định số áo liên tiếp cho mỗi cầu thủ trong đội hình. Ví dụ, tại World Cup 2026, mỗi đội hình gồm 26 cầu thủ, có nghĩa là các đội tuyển phải đăng ký số áo từ 1 đến 26.

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) trước đây từng có ý định treo vĩnh viễn chiếc áo số 10 để vinh danh huyền thoại vô địch World Cup Diego Maradona. Dù vậy, yêu cầu của họ đã bị FIFA từ chối trước thềm World Cup 2002. Tại giải đấu đó, Ariel Ortega đã mặc số áo này. Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, Napoli đã treo áo số 10 của Maradona để tưởng nhớ cố huyền thoại người Argentina.

Bồ Đào Nha chưa từng thử làm điều tương tự. Trước C.Ronaldo, người từng khoác áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha là Luis Figo. Huyền thoại này cũng từng đoạt Quả bóng vàng và đã giải nghệ năm 2006. Khi thi đấu cùng Figo, C.Ronaldo mặc áo số 17. Nani và Ricardo Quaresma cũng nằm trong số những cầu thủ từng mặc áo số 7 trong thời gian siêu sao sinh năm 1985 vắng mặt.

Argentina từng có ý định treo áo số 10 của Maradona. Tuy nhiên, sau đó, FIFA đã không cho phép. Messi tiếp tục làm rạng danh áo số 10 của Argentina (Ảnh: Getty).

Sau khi C.Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 9, Rafael Leao đã đảm nhận áo số 7 còn trống trong hai trận đấu còn lại của Nations League gặp Đan Mạch và Na Uy.

Điều đó cho thấy không có tính “độc quyền” về số áo ở đội tuyển quốc gia giống như CLB. Trong bức tâm thư từ giã đội tuyển quốc gia, bản thân C.Ronaldo cũng thừa nhận đã đến lúc trao số 7 cho một người khác ở đội tuyển quốc gia.