Cổ động viên châu Á bình luận cơ hội của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027

"Bảng đấu này mạnh nhất là Hàn Quốc và UAE. Tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội khi đối đầu với Yemen", tài khoản Zul Fahmi Emi đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi bảng E VCK Asian Cup 2027 đã lộ diện đầy đủ các đối thủ của Việt Nam gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Tuyển Việt Nam tự tin làm nên bất ngờ tại VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, đội tuyển Yemen đã đánh bại Lebanon với tỷ số 2-0 để trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở giải châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2 tại Saudi Arabia vào năm sau. Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu giải đấu với trận gặp UAE vào ngày 10/1. Tiếp đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đụng độ với Hàn Quốc vào ngày 15/1 và Yemen vào ngày 20/1.

Đáng chú ý, các đối thủ bảng E của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 hoàn toàn giống hệt với bảng C của U17 Việt Nam tại U17 Asian Cup (giải U17 châu Á) 2026 vừa qua.

Ở giải đấu đó (cũng diễn ra tại Saudi Arabia), U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã thắng Yemen, thua Hàn Quốc và thắng UAE để vào tứ kết. Tại đây, đội tuyển trẻ Việt Nam dừng bước sau trận thua Australia. Chính vì vậy nhiều CĐV châu Á cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ tại bảng đấu này vào năm sau.

"Rất mừng vì Yemen đã lọt vào VCK Asian Cup. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu tốt khi bảng đấu hiện diện rất nhiều đối thủ mạnh", tài khoản Mohammed AlRabeei đến từ Yemen bày tỏ.

"Chúng ta hoàn toàn có cơ hội đánh bại Việt Nam và UAE, chỉ gặp khó khăn khi đối đầu Hàn Quốc", tài khoản Mohammed Hassan Al Qubaisi cũng đến từ Yemen tuyên bố.

"Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước các đội bóng Tây Á như UAE hay Yemen, thậm chí họ cũng không ngại khi gặp Hàn Quốc", tài khoản Koko Fadel đến từ Indonesia nhận định.

"Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Singapore đều góp mặt ở vòng chung kết. Việt Nam vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất của Đông Nam Á khi họ đang có lực lượng mạnh nhờ bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch", tài khoản Zeree Saputra đến từ Thái Lan cho biết.

"Đã vào tới VCK thì Việt Nam không phải sợ khi gặp đối thủ nào, như những gì U17 Việt Nam đã làm được ở giải U17 châu Á vừa qua. Tôi kỳ vọng HLV Kim Sang Sik sẽ giúp Việt Nam ghi dấu ấn ở đấu trường châu Á như HLV Park Hang Seo từng làm", tài khoản Minh Đức đến từ Việt Nam chốt lại.