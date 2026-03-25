Báo Brazil nói điều đặc biệt về Xuân Son trước trận gặp Malaysia

Xuân Son trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Brazil trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Tiền đạo gốc xứ Samba từng tuyên bố muốn “đòi nợ” tuyển Malaysia sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 0-4 trong trận lượt đi (sau đó, “Rồng vàng” được xử thắng 3-0).

Xuân Son thi đấu ấn tượng ở Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước thềm trận đấu này, tờ Assessoria de Imprensa (Brazil) đã lên tiếng khen ngợi tiền đạo Xuân Son. Tờ báo này đã gọi chân sút sinh năm 1997 là “cỗ máy ghi bàn”.

Tờ báo của Brazil bình luận: “Rafaelson được nhắc tới là “cỗ máy ghi bàn” của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này nhập tịch Việt Nam vào năm 2024. Mới đây, Rafaelson đã cán mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi ghi bàn thứ 100 tại sân chơi châu Á. Thành tích này được tính cả quãng thời gian anh thi đấu tại Nhật Bản và Việt Nam.

Trong đó, hầu hết bàn thắng của tiền đạo 29 tuổi được ghi ở Việt Nam. Tiền đạo này không giấu được niềm vui khi đạt cột mốc ấn tượng, đặc biệt là sở hữu hiệu suất ghi bàn của anh rất cao khi ghi 100 bàn chỉ sau 134 trận tại châu Á. Sự kiên trì, nỗ lực và khả năng thích nghi đã giúp anh vươn lên trở thành một trong những chân sút đáng chú ý tại châu Á”.

Xuân Son chạm mốc ghi 100 bàn ở châu Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ báo này dẫn lời phát biểu của Xuân Son: “Tôi rất háo hức với những trận đấu này, đặc biệt là trận gặp Malaysia vì đây là giải đấu rất quan trọng ở châu lục. Tôi hy vọng có thể ra sân và đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Trong những tháng tới, chúng tôi còn nhiều giải đấu lớn và các trận đấu này sẽ rất quan trọng để đánh giá năng lực toàn đội. Tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung thi đấu tốt ở CLB để có thêm cơ hội được triệu tập trong tương lai”.

Xuân Son từng gây ấn tượng ở AFF Cup 2024 khi trở thành Vua phá lưới với 7 bàn thắng. Anh đã đóng góp lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Khi trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương dài hạn, tiền đạo sinh năm 1997 đã ghi bàn thắng vào lưới Lào.