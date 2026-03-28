Xuân Son lên tiếng về chuyện tăng cân, muốn ghi bàn vào lưới Malaysia

“Đúng là trước trận đấu với Bangladesh, tôi cảm thấy có chút vấn đề ở chân, nhưng hiện tại tôi đã ổn và hoàn toàn bình phục 100%. Không có gì khác biệt cho trận đấu tiếp theo. Tôi hồi phục tốt, hiện tại tôi đạt 100% thể lực”, Xuân Son khẳng định ở buổi tập chiều 28/3.

Ở trận thắng Bangladesh 3-0, hai cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất đội tuyển Việt Nam là Xuân Son và Hoàng Hên đều không ghi bàn. HLV Kim Sang Sik nói về màn thể hiện của bộ đôi này: "Tôi hỏi Hoàng Hên trước trận có đá được nhiều vị trí không. Cậu ấy đồng ý và bảo tôi rằng có thể làm được. Tôi sẽ cùng cộng sự cố tìm ra vị trí tốt nhất của Hoàng Hên trước trận gặp Malaysia.

Xuân Son ở trận đấu với Bangladesh ngày 26/3 (Ảnh: Hải Long).

Còn với Xuân Son, chúng tôi cần kiểm tra lại cân nặng của cậu ấy. Thời gian qua, Son bị đau bắp đùi, nên hôm nay di chuyển chưa thanh thoát lắm. Xuân Son đang cố gắng lấy lại phong độ cao nhất. Tôi kỳ vọng cậu ấy thể hiện tốt hơn ở trận gặp Malaysia".

Tuy nhiên, trong chia sẻ chiều nay (28/3) trước buổi tập, Xuân Son cho biết mình không bị tăng cân, và khẳng định sẽ tập trung tốt nhất cho trận gặp Malaysia.

“Truyền thông nói những gì họ nghĩ. Cơ bắp thì khác với mỡ, bạn biết đấy. Tôi không nghe quá nhiều những gì người ta nói. Tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Khi tôi không ghi bàn, mọi thứ đều sai. Nên tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Malaysia”, Xuân Son chia sẻ.

Nói về sự kết hợp với Hoàng Hên, Xuân Son cho biết: “Chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau ở đội tuyển Việt Nam. Với Hoàng Hên, chúng tôi chơi cùng nhau ở CLB Nam Định, nên chỉ cần thêm thời gian để kết nối với các cầu thủ khác. Không có gì quá khác biệt”.

Trước trận gặp Malaysia, Xuân Son tỏ ra rất háo hức, đồng thời quyết tâm ghi bàn trên sân vận động Thiên Trường - sân nhà của anh ở CLB Nam Định.

“Thiên Trường là một sân vận động đặc biệt đối với tôi. Tôi đã mơ được chơi trận đấu này từ rất lâu rồi, được thi đấu ở đây càng đặc biệt hơn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng, và tôi cũng hy vọng mình có thể ghi bàn để tặng người hâm mộ. Trận đấu diễn ra sau sinh nhật tôi một ngày nên càng ý nghĩa.

Tôi chỉ muốn nói với người hâm mộ, đặc biệt là cổ động viên Nam Định, hãy ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cống hiến mọi thứ tốt nhất vì đây là Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng người hâm mộ, tôn trọng đất nước. Tôi cống hiến 100% và các cầu thủ khác cũng vậy”, Xuân Son chốt lại.