Xuân Son bất ngờ bỏ dở buổi tập ở đội tuyển Việt Nam

Sau khi hội quân, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trong chiều 21/3. Ở buổi tập này, đội tuyển Việt Nam chỉ có 10 cầu thủ do một số CLB bận tham dự Cúp Quốc gia 2025-2026 và trận đá bù vòng 13 V-League.

Với quân số khoảng 1/3, HLV Kim Sang Sik vẫn cho các học trò tập luyện bình thường, thậm chí còn đưa ra một số giáo án kiểm tra và tốc độ, thể lực, sự phối hợp cũng như dứt điểm.

Sau khoảng 30 phút, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bất ngờ bị đau ở đùi trái. Ngay lập tức anh được bác sĩ đội tuyển yêu cầu dừng tập để nghỉ ngơi. Sau đó Xuân Son rời sân và không trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Hiện chưa rõ chấn thương của Xuân Son ra sao, tuy nhiên việc anh bỏ dở buổi tập khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng. Ở đợt tập trung lần này, Xuân Son là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Anh cũng đang đạt phong độ tốt khi liên tục ghi bàn thời gian qua trong màu áo CLB Nam Định.

Trong khi Xuân Son phải bỏ tập, tân binh Đỗ Hoàng Hên cho thấy sự nỗ lực rất cao, thích nghi nhanh với đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ trước buổi tập, Đỗ Hoàng Hên cho biết: "Tôi chờ ngày này quá lâu rồi. Tôi hạnh phúc và tự hào khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và mặc chiếc áo này, với lá cờ Việt Nam trên ngực”.

Hoàng Hên cho biết anh chia sẻ niềm vui này với mẹ và vợ, sau đó là với các đồng nghiệp. Họ đều rất vui vì biết anh nỗ lực như thế nào suốt thời gian qua.

Về người đồng đội cũ Xuân Son, Hoàng Hên chia sẻ: “Xuân Son cũng mừng cho tôi. Chúng tôi thi đấu cùng nhau từ lâu ở cấp CLB, và giờ gặp lại trên đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cố gắng đánh bại Bangladesh và Malaysia sắp tới”.

Hoàng Hên cũng tiết lộ những điều căn dặn của HLV Kim Sang Sik: “HLV Kim bảo tôi cứ vui vẻ, thoải mái thi đấu, đừng áp lực gì. Tôi cố gắng thi đấu với phong độ cao nhất giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Dù Malaysia đã dừng bước, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo".

"Tôi tự tin hát trọn vẹn Quốc ca Việt Nam vì tôi đã tập từ lâu rồi. Mọi người ở CLB hỗ trợ tôi rất nhiều", Hoàng Hên khẳng định.