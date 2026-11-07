U23 Thái Lan sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai cùng đội U23 Việt Nam, U23 Qatar và U23 Singapore. Tuy nhiên, trước giải đấu này, đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đang gặp bất lợi lớn.

U23 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị trước trận gặp U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Theo tờ Ball Thai, người hâm mộ không nên quá kỳ vọng vào kết quả của U23 Thái Lan tại giải đấu này. Lý do bởi “Voi chiến” không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Tờ báo của Thái Lan viết: “Trong hai ngày 7/11 và 8/11, các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn phải thi đấu cho các CLB chủ quản ở giải vô địch quốc gia Thái Lan và giải hạng 2 Thái Lan. Sáng sớm ngày 9/11, toàn đội tập trung ở sân bay Don Mueang và tức tốc di chuyển sang Việt Nam.

Tới ngày 10/11, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam trong trận mở màn giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai”.

Tờ Ball Thai cho rằng U23 Thái Lan gần như không có thời gian tập luyện cùng nhau trước trận ra quân. Thậm chí, họ mỉa mai tình cảnh khó khăn của đội nhà: “U23 Thái Lan có thể phải tập luyện trên máy bay”.

Bình luận về U23 Việt Nam, tờ Ball Thai viết: “Các giải đấu trong nước của Việt Nam cũng có lịch thi đấu vào ngày 7/11 và 8/11 nhưng họ vẫn có thể triệu tập các cầu thủ lên tập trung sớm một cách thoải mái”.

Jehhanafee Mamah là gương mặt đáng chú ý của U23 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Tờ báo của Thái Lan đưa ra dự đoán: “Nếu U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam thì cũng không phải là điều bận tâm lớn. Các cầu thủ không có thời gian chuẩn bị trước thềm giải đấu. Vì vậy, người hâm mộ nên thông cảm cho đội U23 Thái Lan”.

Mới đây, HLV Thawatchai đã công bố danh sách 23 cầu thủ của U23 Thái Lan tham dự giải đấu. Đáng chú ý nhất là hai cầu thủ Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah. Trong đó, Paripan Wongsa đã gây ấn tượng mạnh ở Asiad 20, còn Jehhanafee Mamah từng góp mặt trong đội hình đội tuyển Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026.