Chiều 5/11 (theo giờ Việt Nam), siêu sao C.Ronaldo đã tuyên bố từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Quyết định này không chỉ để lại khoảng trống về mặt chuyên môn mà còn đặt ra bài toán kinh tế với LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF).

Giá trị thương hiệu của C.Ronaldo tiệm cận cột mốc 1 tỷ USD (Ảnh: Getty).

Theo hãng thông tấn EFE, đội tuyển Bồ Đào Nha đã mất đi cầu thủ có giá trị thương mại lớn nhất toàn cầu, một “cỗ máy kiếm tiền” với tầm ảnh hưởng rất lớn trên khắp hành tinh.

Chia sẻ trước báo giới, ông Daniel Sa, Giám đốc Viện Quản trị Marketing Bồ Đào Nha (IPAM), cho biết: “Đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ mất đi cầu thủ xuất chúng. Họ còn mất đi một trong những nhân vật có khả năng khuếch đại hình ảnh thương hiệu quốc gia mạnh mẽ nhất trên trường quốc tế trong hai thập kỷ qua”.

Ông Daniel Sa dẫn lại một nghiên cứu do IPAM thực hiện năm 2025. Trong đó, giá trị thương hiệu của C.Ronaldo lên tới 850 triệu euro (gần 1 tỷ USD), tăng 325% so với năm 2020. Nghiên cứu cũng chấm Ronaldo 88/100 điểm trong chỉ số danh tiếng thể thao, với điểm số tối đa ở hai hạng mục thu nhập và mạng xã hội.

Tổng lượng người theo dõi C.Ronaldo trên các nền tảng mạng xã hội đã vượt qua cột mốc 1 tỷ người, tức khoảng 1/8 dân số trên hành tinh.

Theo ước tính của tờ Goal, LĐBĐ Bồ Đào Nha có thể mất gần 40% doanh thu thương mại sau khi C.Ronaldo quyết định từ giã đội tuyển. Nhiều nhà tài trợ sẽ rời đi sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc.

LĐBĐ Bồ Đào Nha có thể mất nhiều hợp đồng thương mại sau khi C.Ronaldo từ giã đội tuyển (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Bồ Đào Nha cố gắng quảng bá tên tuổi của Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha và Nuno Mendes nhưng rõ ràng, họ không thể so sánh với C.Ronaldo về tầm vóc cũng như khả năng thu hút các nhà tài trợ.

Vị chuyên gia này đề cập tới khả năng C.Ronaldo có thể hỗ trợ đội tuyển Bồ Đào Nha bằng cách quảng bá hình ảnh với tư cách đại sứ. Ông Daniel Sa nói thêm: “Thách thức lớn nhất của LĐBĐ Bồ Đào Nha không phải là tìm người thay thế C.Ronaldo, mà là làm thế nào để chuyển hóa sức mạnh phi thường của một thương hiệu cá nhân thành di sản cho thương hiệu tập thể”.