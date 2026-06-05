Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027

Theo lịch ban đầu, trận đấu giữa Yemen và Lebanon ở bảng B vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3. Tuy nhiên, do xung đột Trung Đông, trận này phải dời lịch sang ngày 4/6. Trước trận đấu này, Lebanon dẫn đầu bảng với 13 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Yemen. Do đó, Lebanon chỉ cần hòa là giành vé tham dự giải đấu bóng đá số một châu Á.

Yemen (áo trắng) hạ gục Lebanon để góp mặt ở Asian Cup 2027 (Ảnh: Yemen FA).

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mơ với Lebanon. Trong trận đấu trên sân trung lập ở Qatar, Yemen đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lebanon. Với kết quả này, Yemen đã lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Họ sẽ nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

Bước vào trận đấu này, Yemen đã nhập cuộc vô cùng tự tin. Ngay ở phút thứ 7, họ đã suýt có bàn thắng. Al Gahwashi thực hiện cú sút phạt sệt hướng về phía khung thành Lebanon nhưng thủ thành Mostafa Matar đã xuất sắc cản phá.

Lebanon cũng không chủ động lùi sâu để kiếm 1 điểm. Họ cũng tổ chức khá nhiều đợt tấn công về phía khung thành Yemen. Điều đó khiến cho trận đấu diễn ra hấp dẫn, với nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 62. Từ đường chuyền dài của Yemen, hậu vệ Walid Shour của Lebanon phá bóng đúng vào vị trí của Adel Abbas. Cầu thủ này thực hiện đường chuyền nhanh cho Al Gahwashi băng xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Yemen.

Niềm vui của các cầu thủ Yemen (Ảnh: Yemen FA).

Lebanon lập tức có cơ hội gỡ hòa chỉ 2 phút sau. Shahin đột phá vào vòng cấm nhưng không thể đánh bại Harwan Al Zuabidi. Những nỗ lực của Lebanon không mang lại kết quả. Thậm chí, phút 90, họ còn chịu thủng lưới thêm một bàn nữa khi Al Gahwashi băng xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số 2-0 cho Yemen.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu giải đấu với trận gặp UAE vào ngày 10/1. Tiếp đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đụng độ với Hàn Quốc vào ngày 15/1 và Yemen vào ngày 20/1.